Zonawrestling.net - Bianca Belair: “Mi trovo molto bene con IYO SKY, c’è grande alchimia sul ring”

Leggi su Zonawrestling.net

e IYO SKY si ritroveranno nello stesso team a Survivor Series: le due, in passato, si sono contese il WWE Women’s Championship, ma adesso dovranno fare gioco di squadra per sconfiggere il team avversario. Orfana di Jade Cargill, laha speso bellissime parole per l’ex avversaria, con la quale ha dichiarato di averesul.Parlando a No-Contest Wrestling,ha detto:“IYO è fantastica, è letteralmente una delle migliori nel business. IYO SKY, abbiamo combattuto insieme e contro per anni: eravamo a NXT insieme, eravamo parte del primo War Games Match femminile a NXT. IYO è quella che tra di noi ha più esperienza in questo tipo di incontro, è al suo sesto War Games match. Io ne ho combattuti quattro. Probabilmente, quando lavoriamo insieme, siamo quelle con la migliore