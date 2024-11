Tvzap.it - Angela Carini, la dura stoccata della collega Irma Testa

Leggi su Tvzap.it

nte le Olimpiadi di Parigi 2024, la pugile italiana si è ritirata dopo appena 45? nell’incontro con Imane Khelif, laureatasi poi campionessa mondiale. La vicenda fece alzare un vero e proprio polverone e divise l’opinione pubblica. A quanto pare, però, anche alcuni connazionali si sono schierati contro ad. La, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, si è lasciata andare ad una. (Continua.)Leggi anche:racconta il suo coming out: “L’ho fatto anche per chi vuole sentirsi libero di amare”Leggi anche: Federica Pellegrini interviene sul caso– Khelif e spiazza tuttiIl ritiro diha partecipato alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile italiana è salita sul ring con Imane Khelif, finita nel ciclone nei giorni precedenti per una polemica sull’identità sessuale.