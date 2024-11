Lopinionista.it - Andrea Bocelli ripercorre i suoi trent’anni di carriera a ‘Domenica In’

credits Luca RossettiROMA – Domenica 1° dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 12^ puntata diIn’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con, protagonista di un ampio spazio nel qualerà idiper poi esibirsi al pianoforte con duegrandi successi come “Il mare calmo della sera” e “Con te partirò”, contenuti nel suo nuovo album ‘Duets’, da poco pubblicato e già un successo internazionale.Alberto Matano interverrà nelle vesti di scrittore per presentare il suo primo romanzo ‘Vitamia’. Il campione ed ex portiere della Juventus e della Nazionale, Gianluigi Buffon, sarà in studio per un’intervista sulla sua vita edi grande sportivo, raccontata anche nel suo libro autobiografico ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’, uscito in questi giorni e già in testa alle classifiche.