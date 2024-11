Ilrestodelcarlino.it - Ancora silenzio per mister Di Carlo

Ascoli, la farsa continua. Altra vigilia di gara e nuovodiDi. A corso Vittorio Emanuele pare proprio che ci sia stia divertendo a produrre dichiarazioni ad intermittenza e non sempre rivolte agli organi di stampa. Nella giornata di ieri il club, per mezzo dell’apposito ufficio stampa, ha fatto sapere che l’allenatore dell’Ascoli in data odierna non rilascerà dichiarazioni nelle ore antecedenti al difficile impegno di Sassari e lo farà soltanto nel dopo gara, probabilmente di fronte ad una platea composta soltanto da giornalisti sardi. Quindi relativamente interessati ad approfondire le questioni che ruotano attorno al Picchio. La linea palesata dai vertici societari lasciauna volta numerose perplessità e conferma le grandi difficoltà che si stanno cercando di fronteggiare sia in relazione ai risultati del campo che fuori con una situazione economica che resta molto preoccupante.