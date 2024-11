Dilei.it - XF, la semifinale: il trionfo di Lauro e l’incoerenza di Agnelli. Le pagelle

Diciamolo subito: il vero vincitore di XF 2024, edizione che grazie ad una giuria rinnovata e azzeccata ha visto risorgere il programma (ladi ieri è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 744mila spettatori tv medi) dati e puntate alla mano, è senza dubbio il cow boy dal cuore gentile e dall’Hey Baby e sono basito facile Achille. Empatico con i suoi talenti, galantuomo con le colleghe e rispettoso con i colleghi (anche quando attaccato da più fronti), Achille ha dimostrato come, a dispetto delle previsioni, scelte semplici e cucite addosso ai ragazzi, e non troppo sofisticate, mosse dal desiderio di sfoggiare cultura, siano la chiave del successo di questo programma. E del suo. Unico giudice ad arrivare in finale con la squadra intatta: Les Votives, Patagarri e Lorenzo Salvetti si scontreranno contro l’unico superstite di tutti gli altri tre giudici, quella Mimì di Manuel troppo brava per non arrivare in finale, ma forse non valorizzata abbastanza dal suo giudice.