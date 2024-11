Iodonna.it - William, Kate e i piccoli George, Charlotte e Louis andranno in chiesa la mattina del 25 dicembre, ma poi non si recheranno a pranzo da re Carlo

Leggi su Iodonna.it

Sarà un Natale diverso, quello già in preparazione a Sandringham. In un anno segnato dalla grave crisi monarchica dovuta alle gravi malattie di reIII e diMiddleton, i Royal vogliono festività più tranquille. A cominciare proprio dache, per assicurarsi un po’ di riposo, avrebbero addirittura deciso di rimanere da soli – o quasi – nella loro abitazione di campagna, Anmer Hall.Middleton, la dedica del concerto di Natale alla regina Elisabetta Xina Sandringham ma non aVedremo i principi del Galles ladel 25, quando, assieme ai tre figliquando, pioggia permettendo, lasceranno la loro residenza nei pressi di Sandringham e si uniranno a tutti gli altri Royal per la consueta passeggiata verso la chiesetta più vicina, la St Mary Magdalene Church, dove assisteranno al rito religioso.