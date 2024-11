Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2024 ore 09:45

DEL 29 NOVEMBREORE 09.35 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE,IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASILINA A VIA APPIA.SULLAFIUMICINO, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR.SULLA FLAMINIA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE CENTRO.SU VIA APPIA PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE DA VIA DEI LAGHI IN INGRESSO A.PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:LA CIRCONE È RALLENTATA PERDANNEGGIAMENTI A UN PASSAGGIO A LIVELLO A ANGUILLARA SULLA FL3-VITERBORITARDI FINO A 30 MINUTI.IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI PER CONSENTIRE LA REGOLARE RIPRESA DELLA CIRCONE.