Calciomercato.it - Piccoli fa respirare Nicola, Zanetti va ancora ko e ora rischia

Cagliari-Verona finisce 1-0: vittoria per i rossoblù che sorpassano i gialloblù in classificaNell’anticipo del venerdì sera basta un gol di Robertoper stabilire la vincitrice di Cagliari e Verona. Una vittoria preziosa con il minimo scarto per i rossoblù, che superano i veneti in classifica e conquistano tre punti preziosissimi in chiave salvezza.Cagliari-Verona 1-0, decide(LaPresse) – Calciomercato.it CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Cagliari** 14, Roma 13, Lecce, Parma e Verona** 12, Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8*una partita in meno**una partita in piùL'articolofavako e oraproviene da CalcioMercato.