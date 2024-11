.com - Pallanuoto / Serie C: la Jesina cambia girone giocherà contro le laziali, umbre e toscane

Le altre marchigiane saranno Fermo, la neo promossa Pian del Bruscolo, la retrocesa dallaB Tolentino ed ovviamente il derbyla Team Marche MoieJESI, 28 novembre 2024 – Si va verso l’avvio del campionato, che come consuetudine prenderà il via a metà gennaio 2025, e laC nazionale ha diffuso i gironi con le squadre partecipanti.Giacomo IaricciLa, che negli anni precedenti si confrontava in vascaavversarie emiliane romagnole, oltre alle marchigiane, dalla prossima stagione cambierà zona geografica con il navigatore impostato verso l’Umbria, il Lazio e la Toscana.La nuova collocazione la vedrà nel raggruppamento 4 con le marchigiane Fermo, Moie, Pian del Bruscolo (neo promossa) e Tolentino (retrocessa dallaB); leCertaldo (finalista per la promozione allaB) e Colle Val D’Elsa; leBracciano (neo promossa) e Tivoli (neo promossa) ed infine con l’umbra Perugia (retrocessa dallaB).