Sport.quotidiano.net - Motociclismo, Dalla Porta saluta da numero due d'Europa: “Grazie al mio team”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 29 novembre 2024 - “Sono arrivato secondo nel Junior GP Stock con sei round disputati su sette Ci tengo tanto a ringraziare le persone che mi sono state vicine quest’anno e chi è arrivato senza aspettative e mi ha aiutato in qualche modo. Congratulazioni al mio, il GV Racing, e a Mario Mayor per la grande stagione e il titolo”. Lorenzoha cosìto il suo ormai ex-commentato il suo rendimento in questo 2024 ormai andato agonisticamente in archivio, per quanto riguarda il. Nel corso della stagione, il pilota è tornato a vincere gare come non gli accadeva ormai da cinque anni, fra la Dunlop Cup e lo Stock Junior GP. Ha corso in tre diverse competizioni, includendo anche le tappe del Supersport disputate (con il nono posto conquistato in Francia e 9 punti complessivi).