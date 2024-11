Inter-news.it - Moratti la tocca pianissimo: «Var Iuliano-Ronaldo? Arbitri schierati!»

L’ex presidente e patron dell’Interrisponde in maniera provocatoria sul Var e sul suo eventuale intervento nel famoso rigore non dato nell’episodio.POLEMICHE POST INTER NAPOLI – Intervenuto su Kiss Kiss Napoli, l’ex presidente nerazzurro Massimorisponde alla domanda sulle discussioni arbitrali post Inter-Napoli alimentate da Antonio Conte: «Conte e il Var? Conte non ha sbagliato sul Var con quelle dichiarazioni. Se il Var c’è deve funzionar bene. Su alcune situazioni legate ai rigori mi vien da ridere. Bisogna eliminare certi errori di interpretazione».sempre chiaro e schietto. Poi lancia una sta ritornando al famoso contattola: che sta dell’ex presidente dell’Inter!STA – Poitira fuori una super frecciatina rivolta alla Juventus e i fatti di Calciopoli: «Var ai tempi del contatto? Onestamente presumo che ci sarebbe stato comunque un arbitro al Var e non ho molta fiducia che anche con l’ausilio della tecnologia ci avrebbero dato rigore.