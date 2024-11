Tvzap.it - Matilde Lorenzi, la rivelazione sull’incidente: parla l’allenatore della sciatrice

Leggi su Tvzap.it

La giovane promessa dello sci italiano è deceduta dopo una caduta sulla pista Grawand G1 in Val Senales, Alto Adige durante un allenamento con il suo allenatore presente. Angelo Weiss era lì nel momento dell’incidente che ha spezzato la vita di. L’uomo ha deciso di rompere il silenzio e ha ricostruito le fasidiscesa dell’atleta di quel terribile 28 ottobre. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Collasso sul palco durante l’opera: morto attore di 59 anniLeggi anche: Meteo, ci sono brutte notizie per il weekend: cosa ci aspetta in ItaliaMorte diAngelo Weiss rompe il silenziogiovane promessa del mondo dello sci ha ammesso che la morte di“è una cicatrice che mi porterò dietro per tutta la vita”. Angelo Weiss era con lei nei suoi ultimi attimi di vita e ha assistito alla drammatica scena sulla pista Grawand G1 in Val Senales in Alto Adige.