Inter-news.it - Marotta: «Lautaro Martinez, sorpreso e deluso! Merita più rispetto»

Leggi su Inter-news.it

si scaglia contro chi ha ignorato la stagione die i suoi risultati ottenuti in campo con l’Inter e l’Argentina. In una nota rilasciata all’ANSA e ricevuta dalla società, il presidente se la prende per il mancato inserimento nel premio FIFA The Best.TENUTO FUORI – Nelle candidature per il premio FIFA The Best, a sorpresa, non figurafra i migliori giocatori. Di questo se ne rammarica Giuseppe: «È sorprendente e deludente chenon sia stato considerato tra i candidati del The Best Men’s player della FIFA dopo una stagione eccezionale. Le sue prestazioni straordinarie hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo.