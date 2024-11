Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: quarta partita avviata verso la patta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:49 Ora, anche se arrivasse una cattura di pedone in c5 (cioèlo “lasciasse”), il finale rimarrebbe tranquillo per entrambi perché il tipo di posizione non consentirebbe al Bianco di sfruttare quel pedone in più. Una situazione, questa, comune a moltissime fasi conclusive delle partite.12:47ha 39’38” sull’orologio,scende sotto i 33? e poi gioca 29. Dc2.12:45 Abbiamo avuto anche il primo momento in cui i due se ne sono andati assieme dallaera.Game of Thrones#pic.twitter.com/LPOYoYmlOs— chess24 (@chess24com) November 29,12:42 28. De5. Ora è vero che c’è il pedone c che cammina da solo, ma è altrettanto vero che il materiale è pari, detto pedone da solo non può far molto e, in linea generale, se i due potessero accordarsi ora per lalo farebbero.