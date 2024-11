Sport.quotidiano.net - L’Empoli sogna l’impresa e l’aggancio. Pochi dubbi, scelte obbligate per D’Aversa

di Simone Cioni EMPOLI Il piccolo Empoli a La Scala del Calcio contro il grande Milan, una delle società più titolate a livello italiano ed europeo. Posta così è la classica sfida ‘Davide contro Golia’ e se andiamo a vedere il valore della rosa non potrebbe essere altrimenti: 562 milioni quella rossonera e 69 quella azzurra. Per fortuna, però, nel calcio c’è anche il campo e quello recita: Milan 19 punti, Empoli 16. Ora, con questo non vogliamo certo dire che la partita di domani alle 18 a San Siro sia uno scontro diretto, ma che questo Empoli non sia poi così ‘Davide’ e il Milan non propriamente ‘Golia’. I rossoneri di Fonseca stanno infatti vivendo una stagione fin qui altalenante, tanto a livello di risultati quanto di prestazioni, anche all’interno della stessa partita. Ne è un esempio lampante il gol del momentaneo pareggio incassato a Bratislava sugli sviluppi di un corner a favore, facendosi trovare completamente scoperti in difesa.