La falsa foto di Ursula Haverbeck da giovane

Il 20 novembre 2024, la nota “nonna nazista”è morta all’età di 96 anni. Più volte condannata per negazione della Shoah, a seguito del suo decesso ha iniziato a circolare unagrafia che, secondo diversi utenti, la ritrarrebbe dacon indosso un abito militare nazista. Lo scatto, anche solo osservando la qualità, non può risalire agli anni della Germania nazista.Per chi ha frettaLacircola da anni e senza alcun riferimento alla “nonna nazista”.I nomi associati alla ragazza sono “Cecily Amanda Forrell” e “Amanda Heimion Richthoffmann”.Si sostiene che la ragazza sia brasiliana, poi trasferita negli USA.Online sarebbe nota con il nickname “Prussica Imperatrix”.Gli scatti potrebbero essere collegati a un concorso sul social network russo VK, noto per la tolleranza verso gli estremisti di destra neonazisti.