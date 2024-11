Ilfattoquotidiano.it - La denuncia di Medici senza frontiere: “Milizie libiche sparano in aria e portano via donne e bambini”. E pubblica il video dei soccorsi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hanno sparato in, ci hanno picchiato con la parte posteriore del fucile. Poi hanno preso lee i. Anche mia moglie e i miei figli, ma mi hanno impedito di stare con loro”. Con queste parole uno dei naufraghi salvati dai soccorritori diha descritto l’angosciante dinamica del salvataggio avvenuto questa mattina nel Mediterraneo centrale. La testimonianza, raccolta da Fulvia Conte, responsabile deidi MSF a bordo della Geo Barents, arriva da una delle 83 persone tratte in salvo, ed è la stessa dinamica confermata da tutti i sopravvissuti. Mentre gli operatori dell’organizzazione non governativa stavano procedendo al salvataggio delle persone che si erano gettate in mare da un gommone alla deriva per sfuggire alle, un’imbarcazione veloce carica di uomini armati si allontanava dalla zona del naufragio dopo aver prelevato, contro la loro volontà,