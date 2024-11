Gaeta.it - Incidente stradale a Torino: giovane donna coinvolta in un sinistro su corso Sacco e Vanzetti

Facebook WhatsAppTwitter Questa mattina, la viabilità diha subito gravi disagi a seguito di unche ha coinvolto unaalla guida di una Fiat Panda. L’episodio, che ha avuto luogo nella tarda mattinata di oggi, 29 novembre 2024, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezzain un’arteria chiave per il traffico cittadino. Fortunatamente, la conducente è stata soccorsa tempestivamente e le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma l’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade torinesi.dinamica dell’L’è avvenuto in, un punto cruciale per il traffico urbano, dove automezzi e pedoni si incrociano costantemente. Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Panda, proveniente daRegina Margherita e diretta versoFrancia, ha sbandato improvvisamente, uscendo di strada e finendo sul prato a bordo della corsia di inserimento.