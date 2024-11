Ilnapolista.it - Il Napoli trasforma in gol il 63% delle occasioni create, nessuno fra i top-5 campionati europei fa meglio

Il Corriere del Mezzogiorno dà risalto a una statistica interessante deldi Conte. Considerando i top 5, ilè la prima squadra perzioni dellain gol. 15su 24 finiscono in gol, il 63%.Lukaku ha partecipato attivamente al 47%reti in campionatoScrive il Corriere del Mezzogiorno:Ilè la squadra dei top-5con la percentuale più alta dizioneda gol: il 63% (15 su 24) con Romelu Lukaku che ha partecipato attivamente al 47%reti degli azzurri in campionato. L’attaccante belga è la bestia nera del Torino: in carriera sono cinque i gol e quattro gli assist realizzati contro i granata.Leggi anche: Padovano: «Lukaku importante anche se non entra nel tabellino. Conte gli mette benzina»L’importanza capitale di Romelu nell’economia della stagione del(Corsport)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:-Roma ha sancito l’importanza capitale di Romelu Lukaku nell’economia della stagione del: per quello che già è stato e per tutto quello che dovrà essere.