I pronostici di venerdì 29 novembre | Serie A e B Bundesliga Liga Ligue 1 Saudi Pro League

di29, ci sono gli anticipi diA e B,1 più tre partite dellaPro.Appena terminata la tre giorni di coppe europee con in campo Champions, Europae Conference, non c’è un attimo di sosta e si torna subito in campo con gli anticipi diA e B,1.Idi29A e B,1,Pro(LaPresse) – IlVeggente.it La quattordicesima giornata diA inizia con uno scontro salvezza: il Cagliari cerca il sorpasso sul Verona, ancora fuori dai guai pur avendo perso cinque delle ultime sei partite di campionato incassando in questo parziale ben venti gol. La squadra allenata da Davide Nicola dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.