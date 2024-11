Movieplayer.it - I 10 migliori film del 2024 secondo i Cahiers du Cinéma

Leggi su Movieplayer.it

Nella classifica deidell'anno stilata daiduspiccano titoli di Shyamalan, Haynes e altri registi di punta. Anche quest'anno la prestigiosa rivista franceseduha stilato la sua classifica deidiecidell'anno. La lista, redatta da oltre 30 collaboratori della testata, vede al primo posto Miséricorde di Alain Guiraudie, un regista che per la quinta volta entra tra i favoriti e che conquista la vetta per la seconda volta, dopo il successo di Lo sconosciuto del lago nel 2013 Non sorprende la presenza di Trap di M. Night Shyamalan tra iin cima alla classifica, dato che il regista è da sempre molto apprezzato dalla rivista. Questa è la terza volta che .