Sport.quotidiano.net - FSKA WORLD CUP. Cerone trionfa a Goa. Campione nella Kata e terzo nel Kumite: "Un anno stupendo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

KARATE Maurodello Zanshin Karate Club di Rosate, guidato dai maestri Betta e Burresi, ha riconquistato per la quarta volta il titolo didel mondospecialitàa Goa, in India, dove si sono svolti i XXIV campionati del mondo di Karate. Agli “Cup Karate Championship“ hpreso parte oltre 1.200 atleti provenienti da tutto il mondo., nonostante i molti infortuni, non ultimo la frattura del mignolo del piede, oltre ad aver conquistato il titolo didel Mondo ha ottenuto un ottimopostospecialità. A giugno scorso, a Cervia, si era riconfermato ancheItaliano. Archiviata questa meravigliosa stagione ildi Rosate è già concentrato sulla nuova sfida che porterà il prossimolo Zanshin Karate Club in Portogallo per una nuova avventura mondiale.