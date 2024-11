Francesco Sacco, fuori in digitale l'album 'Ti somiglia ma non sei tu'

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Esce in‘Tima non sei tu’, il nuovo album introspettivo e sfacciato del cantautore, compositore e producer(Nicotina Dischi/ADA Music). Si tratta del terzo lavoro in studio di, scritto dall’artista stesso, composto, arrangiato e prodotto dae Luca Pasquino, con il contributo di Elso e Federico Dragogna, registrato, mixato e masterizzato da Mattia Cominotto presso Green Fog Studio, prodotto ed edito da Nicotina Dischi. Ciascuna traccia affronta un aspetto diverso del non riconoscersi, dal non sentirsi parte della società al non essere più certi di chi si è, dal non sentirsi parte della propria città al non riconoscersi più nel linguaggio. Un disco che sfiora e attraversa temi sfaccettati, da punti di vista e con registri linguistici diversi: la noia borghese, la depressione, la rabbia, lo spirito, l’amore.