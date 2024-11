F1 GP Qatar Sainz | Tanto sottosterzo domani dovremo migliorare

Leggi su Sportface.it

“Nonostante ilabbiamo avuto una giornata complessivamente conforme alle aspettative,però sicuramente”. Lo ha detto il pilota Ferrari, Carlos, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla quarta posizione in griglia conquistata nella qualifica Sprint del Gran Premio del, sul circuito di Losail. “Purtroppo mi sono trovato nel primo e nel secondo settore con Verstappen davanti, trovando tanta aria sporca nell’ultimo tentativo – ha spiegatorispetto al suo Q3 – . Ho avuto inoltre, faticando a girare la macchina e a scaldare le gomme. Il giro è comunque stato sufficiente per il quarto posto, nonostante una pressione non indifferente. È andata comunque abbastanza bene manella giornata di”.