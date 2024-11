Iodonna.it - Escono a sorpresa Francamente e i Punkcake, vanno in finale Mimì, Les Votives, I Patagarri e Lorenzo. Una semifinale piena di emozioni

Con una doppia eliminazione e 4 finalisti, questa sera la semidi X Factor 2024 non è stata adatta per i deboli di cuore. I cantanti in gara accompagnati dai 21 elementi dell'orchestra Philarmonic Franciacorta, sono stati supportati da un apparato musicale capace di valorizzare qualsiasi voce. Giorgia, visibilmente emozionata, ha scaldato i primi minuti dello show con la sua hit Gocce di memoria. Paola Iezzi, rimasta senza il suo gruppo di talenti, ha dato del filo da torcere ai colleghi di giuria ma gentile e misurata con i cantanti. Le sue parole sono sempre incoraggianti.