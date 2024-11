Calciomercato.it - Elezioni Figc, Gravina annuncia: “Ecco perché mi ricandido”. Poi su Del Piero e Spalletti

Il presidente della Federcalcio conferma di voler andare avanti: “Se lasciassi farei il gioco di chi mi vuole male”. Poi fa mea culpa per Euro 2024Sono mesi di cambiamenti per il calcio italiano, almeno potenziali, anche nei suoi vertici dirigenziali.a dicembre sono previste ledel presidente della Lega Serie A e a febbraio quelle per la nuova guida della. Nuova almeno in teoria,ad ora tutto porta verso la conferma di Gabriele.Gabriele(LaPresse) – calciomercato.itChe finalmente ha sciolto le riserve confermando la sua candidatura in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’: “Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata”, ha detto l’attuale presidente della Federcalcio che ha raccontato di aver preso questa decisione anche per non darla vinta a chi cerca di sabotarlo: “Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un Paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti.