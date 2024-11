Lanazione.it - Dg Asl sud est,. Belvedere e Torre ipotesi in campo

Il conto alla rovescia ormai è terminato: da lunedì Antonio D’Urso sarà dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento. La guida dell’Asl Toscana sud est, di cui era direttore generale dal 21 marzo 2019, sarà per il momento affidata ad interim alla direttrice amministrativa Antonella Valeri. Il governatore Eugenio Giani si è preso tutto il tempo necessario e anche di più, per individuare chi succederà a D’Urso, che ha lasciato un’impronta forte in questi cinque anni e mezzo alla guida della sanità della Toscana meridionale. Se i primi nomi sul tavolo restano papabili (in particolare, per il ruolo di vertice, Simona Dei, Dario Rosini, Francesco Ghelardi), il toto candidature propone anche altri profili. Il primo è quello di Katia, avvocato, direttore generale di Ispro (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), già ai vertici della Fondazione Monasterio e dirigente nel settore affari legali della Regione Toscana.