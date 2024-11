Lanotiziagiornale.it - Cultura umiliata, Amato (M5S): “Sul Tax credit il governo ha toppato”

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di alcuni produttori cinematografici sul provvedimento relativo al Tax. Gaetano, deputato del M5S, ci spiega che succede?“Succede che questocontinua a dimostrare la propria incapacità nel legiferare. Succede che come sempre sono a disposizione degli amici degli amici. Hanno promulgato un decreto che taglia le gambe alle piccole produzioni e favorisce solo le major per lo più straniere”.Perché quel provvedimento è sbagliato? “Si farebbe prima a dire cosa non c’è di sbagliato. Partiamo dall’obbligo per chi chiede il taxa dover avere l’appoggio di una tra le prime venti società europee di distribuzione. E poi c’è l’obbligo di avere un numero obbligato di proiezioni in prima serata al cinema. Ma come si fa a pensare che un giovane produttore possa obbligare a priori un esercente a firmare un patto di programmazione? Non c’è tutela né supporto per i giovani che dovrebbero rappresentare il futuro del cinema italiano.