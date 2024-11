Consiglio dei ministri lampo | in 15 minuti approvati 12 miliardi di euro per Amazon Salvini diserta

Thesocialpost.it - Consiglio dei ministri lampo: in 15 minuti approvati 1,2 miliardi di euro per Amazon. Salvini diserta

Ildeiha approvato la delibera che riconosce come di interesse strategico nazionale il progetto diWeb Services (Aws). L’investimento, pari a 1,2di, riguarda lo sviluppo di infrastrutture e servizi cloud in Italia. Il governo punta così a rafforzare il settore digitale, considerato essenziale per la crescita economica del Paese.Leggi anche: Crisi governo, la furia di Meloni contro Tajani: “Perdo la faccia”Questa è la seconda volta che viene applicato l’articolo 13 del decreto legge 104/2023. La prima era stata a settembre, con il programma di investimento di Silicon Box. La norma permette di dichiarare di interesse nazionale progetti esteri con un valore minimo di un miliardo di. La delibera consente inoltre la nomina di un Commissario straordinario, con poteri speciali, per semplificare le autorizzazioni necessarie.