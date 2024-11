Aveva un contratto da precario e un tumore | l’azienda non lo lascia a casa e lo paga per curarsi

Leggi su Open.online

Giuseppe Cannavale, 25 anni, lavorava in L&S Italia Spa a Brugnera in provincia di Pordenone solo da qualche mese quando ha scoperto un bozzo sulla clavicola.unda apprendista interinale neo assunto. I medici gli diagnosticano un linfoma di Hodgkin. «Avevo sottoscritto l’accordo con Adecco. In quei drammatici giorni in cui ho scoperto la notizia, sembrava che il mondo potesse crollare e, senza conoscenze in merito, ho anche immaginato che la mia collaborazione potesse essere destinata a terminare subito,ndomi senza stipendio e pure con la macchina appena acquistata dare». E invece il Ceo Pietro Barteselli lo ha sorpreso.La storiaè un gruppo internazionale con sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Produce illuminazione per gli arredi.