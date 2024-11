Lanazione.it - Autocisterna carica di benzina incastrata nel bosco, tre giorni di lavoro per rimuoverla

Carmignano (Prato), 29 novembre 2024 – E’ stato unlungo e complesso ma alla fine, poco dopo le 14 di venerdì 29 novembre, sono finite le operazioni di rimozione dell’che era rimastain via Madonna del Papa a Carmignano nella giornata di martedì. Vigili del fuoco alper rimuovere la cisternaa Carmignano Il mezzo pesante era rimasto bloccato sulla strada che unisce Carmignano a Bacchereto, nella zona del Brucio, dove è vietato il transito di veicoli simili, perché il conducente, come ha riferito egli stesso alla polizia municipale, era stato tratto in inganno dal navigatore satellitare. La cisterna eradi 30mila litri di: i vigili del fuoco del comando di Prato sono stati così impegnati in questisia nell’assistenza durante le operazioni di travaso sia nell’agevolazione delle manovre di rimozione, movimentandolo anche mediante l’utilizzo di argani a mano.