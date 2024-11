Ilrestodelcarlino.it - Attacco hacker al sito del Bologna calcio: tra i dati rubati anche il passaporto di Italiano

, 29 novembre 2024 – Ilè sotto minaccia degli. Mercoledì, poche ore prima della partita dei rossoblù in Champions contro il Lille, i pirati del web hanno colpito i sistemi informatici della società: un furto poi rivendicato sul dark web. Tra i 200 GB tra mail e documenti trafugati - alcuni dei quali pubblicati come dimostrazione della veridicità della riuscita dell’- glihanno dichiarato di aver sottrattola schermata con la scansione deldi mister Vincenzo(compreso il suo compenso percepito dale l’Iban dell'allenatore). ll gruppo di criminali informatici sarebbe in possesso dei piani aziendali, dei contratti di sponsorizzazione, deifinanziari, personali e riservati dei giocatori, oltre che dei tifosi e dei dipendenti, comprese le strategie di mercato, inclusi trasferimenti e tutti imedici del club con sede a Casteldebole.