Quotidiano.net - A Natale regala le box dei desideri

Leggi su Quotidiano.net

Per una pelle nutrita e sempre idratata La gift box Idratante-nutriente Juri cosmetics è un toccasana per le pelli da nutrire in profondità, soprattutto durante l’inverno. All’interno del cofanetto, il siero Biotech A+C+E, idratante ed elasticizzante, contiene ingredienti di grande efficacia come l’ectoina e il retinolo. La crema viso è indicata per tutti i tipi di pelle e ha una formulazione ricca, con proteine della mandorla, estratti botanici, vitamina E, lipidi di origine vegetale e burro di Karité. Infine, il siero Lip filler rimpolpa e idrata le labbra. Manicure-addicted Per le festività 2024 Neonail propone set adatti sia ai professionisti che a coloro che si avvicinano per la prima volta all’arte della manicure. Non solo smalti, ma anche decorazioni, creme e starter set. Come IT STARTS WITH LOVE, il set con lampada in edizione limitata, che include due smalti semipermanenti in edizione limitata, base/top 2in1, una lampada LED touch innovativa e tutti gli accessori necessari per una manicure semipermanente a casa.