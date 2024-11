Ilgiorno.it - Università Statale, l’incontro dei cattolici sull’aborto bloccato da studenti di sinistra tra cori e bestemmie

Milano – “Fuori CL dall’”. È l’urlo che tra altri slogan, spintoni, eha interrotto martedì un convegno organizzato in un’aula dell’in via Celoria 20, zona Città Studi, organizzato dalla lista ObiettivoUnimi Medicina e Sanitarie. Titolo dell’iniziativa: “Accogliere la vita – storia di libere scelte“. A denunciare il fatto sono gli stessi promotori, con un comunicato e un video. Relatrici dell’evento erano Soemia Sibillo, direttrice del Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli, Chiara Locatelli, neonatologa del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, specialista in cure palliative perinatali e Costanza Raimondi, ricercatrice in bioetica alla Cattolica. Gli organizzatori denunciano “atti di boicottaggio di diversi movimenti studenteschi di: Udu,Indipendenti, Cambiare Rotta, Rebelot e alcuni attivisti che hanno occupato un immobile nella zona di Città Studi”.