Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 28-11-2024 ore 14:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non appuntamento con leprincipali dall’Italia e dal mondo nel giorno in cui comincia a Caivano l’operazione sgomberi nelle case occupate del Parco Verde Giorgia Meloni annuncia lo Stato mantiene un altro impegno preso con i cittadini in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro Pino Daniele avevamo annunciato che lavoro del governo e che vanno Non era affatto concluse che sarebbe andata avanti così è stato oggi è iniziata la fase 2 del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana portato avanti negli ultimi 15 mesi con lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente al Parco Verde da soggetti condannati per reati di camorra zona nord le 5 Aziende Sanitarie territoriali pubbliche che registrano i migliori livelli di performance in Italia si tratta dell’ Azienda ULSS 8 Berica Vicenza di ats di Bergamo della via Meucci n 6 bene a Padova dell’azienda ULSS 1 Dolomiti e dell’azienda USL di Bologna lo evidenzia la Gemma presentando al Forum Risk Management Pieretti dati aggiornati 2023 nel modello valutazione delle performance manageriali dell’azienda sanitari pubblici ospedalieri e territoriali le Aziende Sanitarie territoriali pubbliche meno performanti risultano essere Napoli 1 centro Crotone Matera Vibo Valentia un ragazza malata di una forma molto aggressiva di cancro che aveva ispirato la principessa Kate Middleton per la sua forza e la gioia di vivere mostrate nell’affrontare hai problemi di salute è morta all’età di 17 anni giovane fotografa Cate si erano incontrati il 2 ottobre nel castello di Windsor la ragazza di Arrow Gate nel North Yorkshire Inghilterra assistenza casa circondata dai tuoi che andiamo a in Ucraina allarme missilistico su tutto il paese sotto attacco è finita infrastruttura energetica Ucraina e un milione di utenti sono rimasti senza luce abbiamo risposto così al lancio sulla Russia di missili Erika mi ha detto Putin e alcuni media americani riportano che il presidente americano Joe biden prima di lasciare la casa bianca avrebbe rivolto l’ultimo appello al congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti al ucraina per il sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si erano ridotte questo non va bene ha scritto non Massa Swift e risposta la notizia della richiesta di biden che annuncia catturati decine di militari rusti e parliamo di scuola ancora legge di bilancio incontro dei sindacati con ministro zangrillo ci spiega tutto il presidente nazionale ANIEF Marcello Pacifico ed abbiamo presentato come Cisa la ci sono tutte le indicazioni che porta avanti anni su Quali temi il tema del reclutamento Certamente importante bisogna dare delle risposte per prevenire la borsa dei contratti a termine con un doppio canale di reclutamento che permette di assumere i doni dei concorsi ma anche i precari con che insegnano delle canzoni delle supplenze bisogna anche mettere le risorse per garantire nei contratti col principio di parità di trattamento è il principio di non discriminazione tra personale precario è di ruolo evidentemente tutto questo significa anche sbloccare il turnover non è possibile pensare di fare dei tagli nella scuola ancora di bloccare il turnover del rispetto alla procedura di deferimento Bisogna però anche Gabriele che permette di valorizzare tutti i collaboratori del dirigente scolastico e certamente anche il personale delle elevate qualificazione cioè gli ex DSGA facente funzione che la sono diventati funzionali attualmente bisogna anche rivedere le norme sulla pensione le donne sulla pensione perché nella scuola non viene riconosciuto ancora il bar Naut rispetto anche le forze di polizia e perché nella scuola si accede anche con il titolo di studio universitario che è fondamentale per poter lavorare che deve essere riconosciuto come tempo lavoro e quindi deve essere anche da lo stato è scattato gratuitamente come anni di laurea negli studi universitari certamente il problema degli stipendi non è ultimo bisogna recuperare almeno €8000 di differenza tra dipendenti pubblici e chi lavora nella scuola un gatto che si è creato in questi vent’anni e quindi se bisogna valorizzare Certamente tutto il personale quindi sono delle proposte che mi portiamo avanti il tema ovviamente della Formazione importante me la formazione Abbiamo ricordato deve essere retribuito e tutto gli avrà ancora un buon pomeriggio restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa