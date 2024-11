Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-11-2024 ore 08:30

Luceverdemai trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamento in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all’uscita Ardeatina mentre in carreggiata esterna ilè rallentato tra la Cristina e la Tiburtina rallentamenti con code sul tratto Urbano della A24L’Aquila e sulla diramazioneSud rispettivamente da Settecamini la tangenziale è da Torrenova a raccordo anulare sull’Aurelia corazzati a partire da Malagrotta verso il centro città la causa oltre alintenso l’afflusso all’hotel Ergife per un concorso pubblico auto in fila sulla tangenziale est dall’uscita per la stazione Tiburtina fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico neanche verso San Giovanni tra San Lorenzo e viale Castrense a complicare la situazione un incidente avvenuto proprio in viale ca’ del quale sono rimasti coinvolti due scooterin coda sullaFiumicino da Parco dei Medici al velo della Magliana viene sempre del quadrante Sud code a tratti sulla Pontina a partire da Pomezia fino occorre anche sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle da Tiziana alfan è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità