Tradizione del piatto rotto | origine significato e alternative al rito

Tra le tradizioni che da sempre accompagnano e contraddistinguono i matrimoni, c’è senza dubbio la rottura delantichissimo che affonda le sue origini nell’antica Grecia, è ancora praticato in diverse regioni d’Italia, dove assume connotati leggermente differenti.Ma cosa indica effettivamente ladel? E quali sono i riti che possono eventualmente sostituirlo nel corso dei fiori d’arancio? Ve lo spieghiamo in questa guida.Cos’è ildelEsistono diverse varianti deldel, tanto in Italia che all’estero. A seconda del contesto in cui questo gesto sia effettuato, può assumere significati e uno svolgimento differente, pur conservando la sua natura superstiziosa e beneaugurante.La rottura dei piatti nei matrimoni greciLa rottura dei piatti ai piedi della sposa è un’usanza che caratterizza da sempre i matrimoni i Greci, come dimostrano molti film e serie tv.