Taranto 13enne presa a pugni e calci mentre le amiche ridono e riprendono tutto | Il video finisce sui social

Una brutale aggressione che ha visto al centro unadi Laterza,. Umiliata eper i capellile coetanee filmavanoUn’altra violenza su una minorenne, finita al centro di una brutale aggressione che, almeno apparentemente, questa volta non aveva e non ha avuto alcun fine sessuale. Unadi Laterza, in provincia di, è stata infattiin mezzo alla strada e strattonata per i capelli, quindi colpita con svariati. Attorno a lei, completamente paralizzata dal terrore, le coetanee con gli smartphone che filmavano: ora è aperta un’indagine dei Carabinieri.in mezzo alla strada: lee filmano la scena (cityrumors.it / ansafoto)L’aggressione è avvenuta nel centro abitato di Laterza, tra le vie Monte Sabatino, Toti e Mazzini.