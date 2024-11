Lopinionista.it - Stella speziata con ripieno di noci e mele: la ricetta

Leggi su Lopinionista.it

Questafirmata Mela Val Venosta è il must per le festività. Una deliziosa pasta sfoglia arricchita da un avvolgentea base diFuji Val Venosta, dal cuore dolcissimo. Croccante e irresistibilmente buona, questarealizzata dalla foodblogger Julia Morat del blog Passione Cooking si candida ad essere la protagonista assoluta delle tue festività natalizie!Difficoltà: facile – Tempo di preparazione: 55 min.Ingredientiper 16 fetteper il100 g50 g nocciole180 g marmellata di arance1 cucchiaino cannella1/2 cucchiaino cardamomo1/2 cucchiaino zenzero in polvere2 pizzichi noce moscata2Fuji Val Venostainoltre2 rotoli pasta sfoglia rotonda1 uovo (per spennellare)1 cucchiaio zucchero1/3 cucchiaino cannellaq.b. zucchero a veloPreparazionePer preparare lacondiFuji, preriscaldate il forno a 200° (ventilato).