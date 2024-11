Lanazione.it - Spiritualità. In città il dialogo interreligioso

a Scandicci per la tappa cittadina del festival economia e. Laospiterà gli eventi del oggi e domani. Oggi alle 18, saletta Cna di via 78° Reggimento, la lezione “Simone Weil Lecture. Ora et labora, l’anima della società e della cultura europea“. Alle 21,15 un appuntamento importante vista la situazione internazionale:su "Le religioni e il culto dell’economia", con il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, l’imam Izzedin Elzir (nella foto), e don Giovanni Momigli, direttore dell’Ufficio diocesano Problemi sociali e lavoro, nella sala consiliare Orazio Barbieri in piazzale della Resistenza. Domani, sempre nella sala consiliare, alle 21, “Il vero lusso è la povertà“ (La Ghigliottina, Brunori Sas 2024), conversazione artistica sull’ostilità alla povertà, con Emiliano Toso (biologo molecolare e musicista) e Massimiliano Bardotti (poeta).