Ilgiorno.it - San Giacomo della Marca: vita e celebrazioni del Santo

Leggi su Ilgiorno.it

San: ildel 28 novembre Il 28 novembre la Chiesa Cattolica celebra San, uno dei santi più venerati del tardo Medioevo. Nato a Monteprandone, nelle Marche, nel 1394,fu un frate francescano noto per la sua profonda spiritualità e il suo impegno nella lotta contro le eresie e nella promozionepace tra le città italiane dell'epoca. Lae le opere di SanSanentrò nell'Ordine dei Frati Minori all'età di vent'anni, dopo aver studiato legge a Perugia e Padova. La suafu segnata da un'intensa attività predicatrice, che lo portò a viaggiare in tutta Europa. Fu un ardente difensorefede cattolica contro le correnti eretiche del suo tempo, in particolare contro gli Hussiti in Boemia.