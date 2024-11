Gaeta.it - Ricercata Daniela Ruggi, 31enne scomparsa nel Modenese: avviate nuove operazioni di ricerca

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Proseguono senza sosta le ricerche di, giovane di 31 anniil 18 settembre a Montefiorino, un comune situato nell’Appennino. Da domani, come rivelato dalla Gazzetta di Modena, si intensificheranno lenell’area circostante la frazione di Vitriola, dove la donna risiedeva. Le autorità locali, insieme a protezione civile e vigili del fuoco, hanno organizzato un piano coordinato per coprire il territorio e localizzare la giovane.L’ultimo avvistamento e le ricercheLe ricerche diprendono piede in un contesto di crescente apprensione. Ladella donna risale a un episodio tragico avvenuto a fine settembre, quando è stata portata a casa in ambulanza dall’ospedale di Sassuolo, dopo un accesso al pronto soccorso.