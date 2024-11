Gaeta.it - Pescara si prepara per il Natale: luci, mercatini e eventi a tema

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’atmosfera natalizia sta per avvolgere, che siad accogliere residenti e visitatori con una serie diche accompagneranno le festività di fine anno. Sabato, infatti, avverrà l’accensione delle luminarie, un momento che darà inizio a un ricco programma di manifestazioni, tra cuidie attività di intrattenimento. Particolare attenzione sarà riservata al Black Friday, un’opportunità per incentivare lo shopping natalizio nei negozi del centro città.Accensione delle luminarie e apertura della pista di pattinaggioL’accensione delle luminarie natalizie è fissata per sabato alle 17:30, un evento che si svolgerà in piazza della Rinascita, dove verrà inaugurata anche una pista di pattinaggio. Quest’anno, l’iniziativa prevede l’accesso per alcuni giorni ai ragazzi disabili, rendendo la pista inclusiva e accessibile.