Pendolari dei furti e spacciatori | arrestati per una rapina a Firenze

– Presi itore del Rolex di San Frediano a, eranodei. Nei giorni scorsi la Polizia ha eseguito infatti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura dinei confronti di due uomini di origine campana di 28 e 42, entrambi accusati in concorso delladi un Rolex avvenuta la scorsa estate nel quartiere fiorentino di San Frediano.Secondo quanto ricostruito dai Falchi della Squadra Mobile diche hanno indagato sull’episodio che risale al 13 luglio, quella sera la vittima, un 70enne di origine straniera, stava passeggiando in via Pisana, quando improvvisamente sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto.Quest’ultimo avrebbe strappato il lussuoso orologio dal polso dell’uomo, per poi fuggire con la reva a bordo di un motoveicolo guidato da un complice.