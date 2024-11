Gaeta.it - Nuova inchiesta de Le Iene: Stasera si parla della sanità italiana e delle sue sfide

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, giovedì 28 novembre 2024, Letornano in prima serata su Italia 1 con un’che approfondisce il tema. Il programma di Davide Parenti, trasmesso alle 21.53, offrirà un quadro dettagliato riguardante le problematiche e le innovazioni nel settore. Tra ascolti di testimonianze e reportage, questa ottava puntata si propone di fornire un’analisi utile a comprendere meglio sia le criticità che le eccellenze del sistema sanitario italiano.L’: “La cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”La puntata di, dal titolo “La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio”, è curata da Gaetano Pecoraro e scritta in collaborazione con Riccardo Festinese e Alessandra Frigo. Il focus sarà sul sistema sanitario odierno, affrontando questioni rilevanti come le liste d’attesa lunghe e le condizionistrutture sanitarie, ma anche mettendo in evidenza le riconosciute capacità di * ricerca* e le terapie più avanzate disponibili.