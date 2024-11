Iodonna.it - «Non un monumento alla sua memoria, ma un progetto concreto che prende vita dal desiderio condiviso con Paola di impegnarci per migliorare l’approccio alla diagnosi e alla cura dell’adenocarcinoma al pancreas», spiegano i familiari

IndiMarella, morta il 21 settembre, sta per nascere a Milano una fondazione che porta il suo nome. E che sarà dedicatalotta contro il tumore al, malattia contro la quale l’architetto e conduttrice televisiva ha combattuto a lungo. Addio aMarella, architetta e conduttrice. Aveva solo 61 anni X Leggi anche ›Marella, il marito racconta la malattia: «Tumore al, ha fatto 38 chemioterapie e non si è mai lamentata» Nasce la FondazioneMarellaAd annunciare la nascita della “FondazioneMarella” sono stati, sui social della conduttrice di tanti programmi di successo come Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente, Un sogno in affitto e Come la vorrei, il marito e il figlio.