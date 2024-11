Zon.it - Nasce Zona Studios: nuovo presidio culturale che coltiva la musica degli emergenti salernitani

Fareal Sud è possibile: dalla mente creativa di un collettivo di artisti campaniunstudio che accompagna a 360° i progettiliartisti indipendenti, lontano dal “frullatore” della discografia moderna.Le mission diSono diverse le mission che accompagnano la nascita di, molto più di un semplice studio di registrazione, con base a Salerno. Dalla spinta propulsiva di un collettivo di artisti “figli” della terra campana, composto da Alessandra Del Grosso, Luisa Farina, Mauro Zotti, a cui s’è poi aggiunto anche Enrico Di Meglio,una nuova realtà che va in controtendenza rispetto a diverse logiche malsane vigenti nel sistema discografico odierno, che vuole la produzione di, in particolar modo quella di genere pop, esclusivamente realizzata in terra milanese.