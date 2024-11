Spazionapoli.it - Napoli, la coppia Mertens-Osimhen ancora protagonista con il Galatasaray

Leggi su Spazionapoli.it

Mentre si continua a discutere in Italia del futuro di, il nigeriano continua a segnare.Ildi, in Europa League, ha concluso il primo tempo sull’1-1.L’autore della rete è statouna volta Victor, nei minuti finali della prima frazione di gara.“serve”, il Galacontinua a stupire in EuropaVictorci ha messouna volta lo zampino, su un cross al bacio di Driesha colpito la palla di testa per buttarla in porta., lacon il(LaPresse) spazio.itDopo lo stacco del nigeriano c’è stata la deviazione di un difensore, attualmente il goal viene assegnato all’ex Lille.