Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano 1-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: alle turche il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Ennesimo muro preso oggi da Daalderop.5-5 Riceve ed attacca Bosetti. Ancora tutto pari.4-4 Questa volta Daalderop viene murata.3-4 Non sbaglia Daalderop, ancora avanti.3-3tempo semplice per Gunes.2-3 Super muro di Anna Danesi.2-2 Sylla con la parla pareggia i conti.2-1 Scambio lunghissimo ricco di difese e muri, lo chiude Markova con una giocata da fuoriclasse: pggio all’angolo del campo a sorprendere tutte.1-1 Pareggia Markova con un gran colpo in attacco. 75% in attacco per lei nella prima frazione.0-1 Subito grandissimo muro percon Sylla.Termina qui ilset, serve la svolta per.25-19 Ennesimo muro subito da Daalderop,set dominato d.24-19 Altro muro turco: cinque set point.