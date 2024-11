Lanazione.it - Leadership femminile, ad Arezzo si discute sulla riduzione del divario di genere nel mondo del lavoro

, 28 novembre 2024 – Il tema dellasarà al centro dell’incontro organizzato dall’Osservatorio Ethos del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (Dispoc) dell’Università di Siena, in programma martedì 3 dicembre alle ore 14,30, nell’aula 3 del Campus del Pionta dell’Università di Siena ad(viale Cittadini,33) e aperto a tutti gli interessati. Relatrice principale sarà Monica Rancati, manager con oltre 25 anni di esperienza in ruoli dinelle risorse umane. Dopo una lunga carriera nel settore dell’Information Technology, in aziende come EMC e Microsoft, dal 2021 Rancati ricopre in UniCredit il ruolo di “Group Head of P&C Digital e COO Strategic Partners”, dove è responsabile della strategia per la “People Agenda” nelle aree Digital & Information e Group Operations.